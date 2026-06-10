Die Eckpunkte der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorgelegten Pflegereform haben bei Sozialverbänden, den Betreibern von Pflegeheimen und Pflegediensten sowie den Trägern der Pflegeversicherung heftiges Entsetzen ausgelöst. „So etwas habe ich in all den Jahren, in den ich im Gesundheits- und Pflegebereich tätig bin, noch nicht erlebt“, sagte ein langjähriger Mitarbeiter einer Thüringer Pflegekasse am Rande des Sommerfestes des Freistaats Thüringen in Berlin.