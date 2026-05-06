Es ist ein Ort, der den Begriff „Lost Place“ nicht nur erfüllt, sondern ihm Würde verleiht. Am Steinweg in Meiningen ragen Gebäude empor, die jahrzehntelang dem Vergessen preisgegeben waren – stumme Zeugen einer bewegten Geschichte. Die Natur hat sich in ihrem langen Dornröschenschlaf vieles zurückerobert, doch sie biss sich auch an den massiven Mauern die Zähne aus. Zu robust waren die Bauten errichtet, zu standhaft trotzten sie Wind, Wetter und Zeit. Und doch: Die Spuren der Jahrzehnte sind unübersehbar.