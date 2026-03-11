Ende vergangenen Jahres waren sie in der 2025 neu gebildeten Bäcker-Innung Südthüringen das erste Mal gemeinsam zur Brot- und Brötchen-Prüfung angetreten. Nun fand der nächste Qualitätstest der Innung statt. Ins Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Rohr-Kloster waren ihre etwa 80 Bäckereien eingeladen. Acht von ihnen beteiligten sich an der Prüfung mit genau 49 Proben. Sie wollten wissen, wie gut ihre Backwaren sind.
Leckeres aus Südthüringen Wo Brot zu Gold wird
Erik Hande 11.03.2026 - 09:55 Uhr