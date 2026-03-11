Ende vergangenen Jahres waren sie in der 2025 neu gebildeten Bäcker-Innung Südthüringen das erste Mal gemeinsam zur Brot- und Brötchen-Prüfung angetreten. Nun fand der nächste Qualitätstest der Innung statt. Ins Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Rohr-Kloster waren ihre etwa 80 Bäckereien eingeladen. Acht von ihnen beteiligten sich an der Prüfung mit genau 49 Proben. Sie wollten wissen, wie gut ihre Backwaren sind.