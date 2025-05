Hof (dpa/lby) - Wegen eines Gasaustritts in einem Vorgarten haben Rettungskräfte in Hof drei Häuser evakuiert. Ursache war ein Leck in einem Flüssiggastank, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin bemerkte den Geruch und rief daraufhin den örtlichen Gasversorger an. Dieser bestätigte den Gasaustritt und meldete den Vorfall bei Polizei und Feuerwehr.