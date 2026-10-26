Wie kann die Innenstadt wieder attraktiver werden? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen in Schmalkalden. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird gerade lebhaft darüber diskutiert, warum es immer weniger Geschäfte gibt und welche Maßnahmen helfen könnten, die Altstadt wieder stärker zu beleben. Dabei gehen die Meinungen auseinander: Während einige die Kommunalpolitik in der Verantwortung sehen, verweisen andere auf das Einkaufsverhalten der Bürger und die Verantwortung von Händlern und Vermietern. Kritisiert wird unter anderem, dass es zu wenig innenstadtnahe Parkplätze gibt. Doch reicht es aus, mehr Parkplätze zu schaffen oder zusätzliche Veranstaltungen anzubieten, um wieder mehr Leben in die Innenstadt zu bringen?