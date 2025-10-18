Vier Tage lang waren Maria, Laura, Jule, Jeanin, Carla, Caro, Jule und Anni, Studenten der Fachrichtung Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt, im Mai in Lauscha unterwegs, um mehr als 30 Frauen zu ihren Lebenswegen zu befragen. Neben ihrer Professorin Katrin Großmann war auch Fotograf Andreas Greiner-Napp bei der ganz besonderen Spurensuche mit im Boot. Mittlerweile ist aus Interviews und Fotos ein Buch entstanden – über starke Frauen verschiedensten Alters. Am Samstag, 25. Oktober, lädt das Kulturkollektiv Goetheschule zur Präsentation des außergewöhnlichen Bildbandes ein. Die Studentinnen werden Auszüge daraus vorlesen und auch Greiner-Napp ist mit von der Partie. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Im Anschluss kann das Buch gegen eine Spende erstanden werden.