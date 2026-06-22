München (dpa/lby) - Manchmal erwischt es Monika Führer auch nach all den Jahren noch. "Man kann nie vorhersehen, welches Kind einem besonders nah geht. Das passiert einfach", erzählt die Leiterin des Kinderpalliativzentrums des LMU Klinikums München. Dort werden Kinder mit schweren lebensverkürzenden Krankheiten und ihre Familien betreut. Deshalb fließen in den hellen Räumen aber nicht dauernd die Tränen. Denn: "Die allermeisten Kinder gehen auch wieder nach Hause, es ist keine Sterbestation", betont Führer.