Auch kleine Kinder gehen zu lassen ist schwer, doch haben diese selbst noch einen ganz anderen Zeitbegriff und keine Vorstellung von der Endgültigkeit des Todes. "Sie spüren aber auch, dass ihre Kraft nachlässt, und haben oft Bilder dafür", schildert Führer. So habe ein seit langem kranker Junge immer wieder gesagt, dass irgendwann der rote Drache komme und ihn hole. Das sei ein tröstliches Bild für die ganze Familie gewesen. "Da musste auch immer die Balkontür aufbleiben, damit der rote Drache auch kommen kann." Nach dem Tod des Jungen habe der ältere Bruder besonders schöne Sonnenuntergänge mit dem roten Drachen in Verbindung gebracht.