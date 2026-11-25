Noch unklar, wo sie dieses Erlebnis "parken" soll

Sie habe sich noch nicht einmal setzen oder ablegen können und sei in eine Notaufnahme gekommen. Auf die Frage, ob sie Todesangst gehabt habe, sagte Süggeler: "Ja." Die im nordrhein-westfälischen Hattingen aufgewachsene Künstlerin ergänzte: "Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt. Also das ist wahrscheinlich auch der schmerzlichste Punkt in dem Ganzen." Sie habe vieles davon noch nicht final verarbeiten, aber zumindest integrieren können. Sie wisse noch nicht so genau, wo in sich sie dieses Erlebnis "parken" solle.