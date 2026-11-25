Berlin - Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler beschreibt ihre Hirnblutung als "lebensveränderndes Ereignis". Sie sei davor aus einer sehr intensiven Zeit gekommen, habe gerade die Vox-Musikshow "Sing meinen Song" gedreht und habe dann plötzlich sehr, sehr starke Kopfschmerzen bekommen, einhergehend mit Steifheit des Nackens und der Wirbelsäule, erzählte die 41-Jährige im Podcast "Mensch bleiben" von Dietrich Grönemeyer. "Mir war klar, dass das Anzeichen meines Körpers sind, die wirklich bedrohlich sind."