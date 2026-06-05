Lebensretter: Zwei Passanten retten Mann vor dem Ertrinken

Amberg (dpa/lby) - Zwei Passanten haben einen Mann in Amberg vor dem Ertrinken gerettet. Wegen eines medizinischen Notfalls sei der 47-Jährige bewusstlos geworden und einen Uferabhang zum Fluss Vils hinuntergerutscht, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau bemerkte zusammen mit ihrem Arbeitskollegen den Unfall, die beiden eilten zu Hilfe. Während der Mann zu dem Verunglückten nach unten stieg und seinen Kopf über Wasser hielt, rief die Frau den Rettungsdienst.