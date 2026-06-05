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Lebensretter Zwei Passanten retten Mann vor dem Ertrinken

Ein Mann stürzt wegen eines medizinischen Notfalls einen Uferabhang hinunter und bleibt bewusstlos in einem Fluss liegen. Zwei aufmerksame Passanten eilen zu Hilfe.

Lebensretter: Zwei Passanten retten Mann vor dem Ertrinken
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Sanitäter bringen den 47-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Amberg (dpa/lby) - Zwei Passanten haben einen Mann in Amberg vor dem Ertrinken gerettet. Wegen eines medizinischen Notfalls sei der 47-Jährige bewusstlos geworden und einen Uferabhang zum Fluss Vils hinuntergerutscht, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau bemerkte zusammen mit ihrem Arbeitskollegen den Unfall, die beiden eilten zu Hilfe. Während der Mann zu dem Verunglückten nach unten stieg und seinen Kopf über Wasser hielt, rief die Frau den Rettungsdienst. 

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Sanitäter brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen. Es gehe dem 47-Jährigen aber bereits besser, so der Sprecher. Nach der Einschätzung des Rettungsdienstes habe das beherzte Eingreifen der beiden Passanten den Mann vor dem Ertrinken gerettet.