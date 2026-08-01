Lebensraum für Insekten: Wie ein Projekt für mehr Wildbienen und Tagfalter sorgt

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) sieht Erfolge beim Insektenschutz. Vier Jahre nach Start des Projekts "Insekta" zeigten erste wissenschaftliche Monitoring-Ergebnisse auf den Projektflächen eine deutliche Zunahme von Wildbienen und Tagfaltern, teilte das Umweltministerium mit. "Mit dem Schutz der Insekten stärken wir die Bestäubungsleistung in der Landwirtschaft und verbessern die Lebensbedingungen bedrohter Feld- und Wiesenvögel wie Grauammer und Feldlerche", sagte Thüringens Umweltminister Kummer.