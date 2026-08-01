Lebensraum für Insekten: Wie ein Projekt für mehr Wildbienen und Tagfalter sorgt

Blühflächen aufgewertet

Für das Projekt wurden unter anderem Blühflächen, artenreiche Ränder und weitere strukturreiche Lebensräume geschaffen sowie kommunale Grünflächen ökologisch aufgewertet. Ziel sei es, das bis 2028 insgesamt 625 Hektar mit solchen Maßnahmen gestaltet werden. Mehr als die Hälfte sei realisiert. "Ergänzend werden Kommunen und weitere Akteure zur Reduzierung von Lichtverschmutzung beraten, etwa durch den Einsatz insektenfreundlicher Leuchtmittel und abschirmender Beleuchtungsvarianten", so das Ministerium.