Lebensmittelwarnung: Salmonellen-Verdacht: Blumenkohl-Käse-Taler zurückgerufen

Nürnberg - Wegen des Verdachts auf Salmonellen ruft der Discounter Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG das Produkt "St. Alpine Österreichische Blumenkohl-Käse-Taler 300 Gramm tiefgefroren" der Firma Weinbergmaier GmbH zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Krankheitserreger in dem Produkt befänden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg mit. Betroffen seien alle Mindesthaltbarkeitsdaten. Das Produkt sei in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft worden.