Lebensmittelwarnung: Rückruf bei Rewe – Salami kann Krankheitserreger enthalten

Oer-Erkenschwick - Die Firma Gustoland aus dem Ruhrgebiet ruft in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Charge mit Aufschnitt zurück. Betroffen ist die "JA! Delikatess-Salami" mit 200 Gramm, die in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft wird. Vor dem Verzehr der Wurst werden Verbraucher gewarnt, weil das Produkt möglicherweise Krankheitserreger enthält, die Durchfall und Bauchschmerzen verursachen können.