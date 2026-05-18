Kulmbach/Erlangen - Die Kulmbacher Mönchshof-Brauerei hat versehentlich alkoholhaltiges Radler mit Etiketten versehen, die das Getränk als alkoholfrei ausweisen. Betroffen sind 0,5-Liter-Flachen von Naturradler mit Blutorange-Geschmack, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte. Die Flaschen enthalten auf dem Verschlussdeckel den Hinweis "0,0 Prozent Alkohol" - das Getränk enthalte aber in Wahrheit rund 2,5 Prozent Alkohol.