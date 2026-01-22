München (dpa/lby) - Die Bäckerei K.O. Back-Kollektiv ruft mehrere Brotsorten zurück, weil sie unter Umständen Glassplitter enthalten können. Diese seien in Sonnenblumenkernen eines Rohstofflieferanten gefunden worden, heißt es auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de und in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Hersteller der Sonnenblumenkerne könne nicht ausschließen, dass die komplette Herstellungscharge betroffen ist und rufe diese vorsorglich zurück.