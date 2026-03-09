Lebensmittelpreise: Streit um Kaffeepreise - Tchibo legt Revision ein

Tchibo wirft dem Discounter vor, seit Ende 2023 Kaffee der Aldi-Eigenmarke Barissimo mehrfach unter den Herstellungskosten verkauft zu haben und damit zu billig. Das Unternehmen sieht darin einen Verstoß gegen geltendes Recht und will Aldi Süd dieses Vorgehen gerichtlich untersagen lassen - bislang erfolglos. Das Landgericht Düsseldorf hatte die Klage im vergangenen Jahr abgelehnt. Im Februar wies das Oberlandesgericht Düsseldorf auch die Berufung zurück. Die Richter teilten die Kritik nicht und sahen kein unbilliges Verhalten, ließen die Revision aber zu (Az. VI-6 U 1/25).