Als Erstes erklärte der Discounter Lidl, die Preise von Mittwoch an zu senken. Das setzte eine Spirale in Gang: Ketten wie Edeka, Netto, Kaufland, Norma und Penny kündigten daraufhin ebenfalls Preissenkungen bei ihren Eigenmarken an. Diese solle zeitnah geschehen. Aldi Süd und Aldi Nord ließen eine Anfrage zunächst unbeantwortet. Wenn einzelne Lebensmittelhändler Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzieren, folgen andere üblicherweise schnell.