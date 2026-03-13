Lebensmittelhandel: Auch Aldi Nord interessiert sich für einige Tegut-Filialen

Podszun erwartet deshalb eine besonders intensive Prüfung durch die Wettbewerbshüter. "Bislang wird oft argumentiert, dass es doch ausreicht, wenn es für Konsumenten in einer bestimmten Region genügend Auswahl unter den Supermärkten gibt." Die Marktmacht der großen Handelsketten ist dem Experten zufolge jedoch nicht mehr nur regional begrenzt. Sie drängten zudem zunehmend in die Produktion. "Wir können nicht einerseits eine hohe Konzentration beklagen und andererseits zusehen, wie die letzten kleinen Wettbewerber von genau diesen Unternehmen geschluckt werden."