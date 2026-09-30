Lebensmitteleinzelhandel: Experten kritisieren Übernahme von Tegut-Märkten durch Edeka

Bonn - Die Übernahme von 178 Tegut-Supermärkten durch den Handelsriesen Edeka ruft bei Branchenexperten Bedenken hervor. "Für den Wettbewerb ist es schmerzlich, dass ein weiterer Händler vom Markt verschwindet", sagte der Präsident der Monopolkommission, Tomaso Duso, und warnte vor einer zu hohen Marktkonzentration und damit Nachteilen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. "Die Behörden werden jetzt noch intensiver darauf achten müssen, dass die großen Vier die Preise nicht hochtreiben oder Innovationen verhindern." Mit den großen Vier gemeint sind Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland zählen.