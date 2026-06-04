Lebensmitteleinkauf Der Eigenmarken-Boom – warum es Markenprodukte schwer haben

Umfrage: Eigenmarken für viele wichtig

Die Händler haben ihr Eigenmarken-Sortiment auch infolge der zunehmenden Nachfrage in den vergangenen Jahren ausgebaut. Damit reagieren sie auf die gestiegenen Lebensmittelpreise und ein höheres Preisbewusstsein der Kunden. Traditionell haben Discounter den höheren Eigenmarkenanteil. Für die Supermärkte sind diese allerdings ebenfalls wichtig, um preislich konkurrenzfähig zu sein.

Welche Bedeutung Eigenmarken haben, zeigt eine im Januar durchgeführte YouGov-Umfrage. Viele Kunden von Supermärkten (48 Prozent) und Discountern (55 Prozent) nennen gute Eigenmarken als Grund für die Wahl des Einkaufsortes.

Eigenmarken gibt es in verschiedenen Preisklassen – von günstigen Einstiegsmarken bis hin zu Premium-Linien wie Rewe Feine Welt, Edeka Herzstücke oder dm Bio. Dieses Premium-Segment legte 2025 mit einem Umsatzplus von 11 Prozent überdurchschnittlich stark zu. Die finanzielle Situation vieler Haushalte hat sich laut YouGov entspannt. Das Qualitätsbewusstsein sei wieder leicht gestiegen, die Mehrheit wolle sich von Zeit zu Zeit etwas gönnen, heißt es.

"Unternehmen verlieren langfristig ihre Überlebensfähigkeit"

Experten wie Kecskes sehen einen weiteren Grund dafür, dass große Marken an Besonderheit verlieren. Viele Hersteller hätten das Branding vernachlässigt und zu wenig in Innovationen investiert. Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine Studie unter Leitung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn: Im Handel schafft es die Mehrzahl neuer Produkte demnach nicht, sich dauerhaft einen Platz in den Regalen zu erkämpfen. Mehr als zwei Drittel der Neuerungen verschwinde früher oder später wieder aus dem Angebot. "Unternehmen, die nicht erfolgreich innovieren, verlieren langfristig ihre Überlebensfähigkeit."

Es sei wichtig, Marken wieder eine Seele zu geben, so Kecskes. Nur so ließen sich Konsumenten überzeugen, einen höheren Preis zu bezahlen. Vor allem Jüngere suchten nach einer Kommunikation, in der die Marke ihre Bedürfnisse ernst nehme. Als Positivbeispiele nennt er die Marken Fritz-Kola, Gustavo Gusto, Koro oder More Nutrition.

Rewe-Chef: Markenartikel müssen Mehrwert haben

Rewe-Chef Lionel Souque sagte bereits 2024, Markenartikel müssten einen Mehrwert haben. "Die Leute sind nicht bereit, nur wegen der Marke das Doppelte zu bezahlen."

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten kauften Verbraucher nicht einfach nur ein Produkt, sondern Verlässlichkeit, sagt Markenverbands-Hauptgeschäftsführer Patrick Kammerer. Eine starke Marke entstehe durch dauerhaft eingelöstes Vertrauen – nicht durch einen günstigen Preis.

Sinnbildlich dafür steht Milka. Der Schokoladenhersteller Mondelez hatte 2025 die Packungsgrößen vieler Sorten reduziert und die Preise erhöht. Die Verbraucherzentrale Hamburg klagte wegen Irreführung – und bekam Recht. Der Marketing-Experte Andreas Baetzgen sieht dadurch das Marken-Image beschädigt. Milka habe jahrzehntelang von Vertrauen, Wiedererkennbarkeit und emotionaler Nähe gelebt. Dieses Vertrauen sei ausgenutzt worden.