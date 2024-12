Lebensmittelausgabe: Weiter hoher Zulauf bei den Thüringer Tafeln

Nachwuchsgewinnung bei Ehrenamtlichen im Blick

Die aktuell 33 Tafeln in Thüringen verteilen gespendete Waren, die so auch vor dem Verfall gerettet werden. Die Besucher geben einen kleinen Obolus für die Lebensmittel, die sie dort erhalten. In der Regel sind das momentan laut dem Verband zwischen vier bis acht Euro. Im Januar solle auch die im vergangenen Jahr geschlossene Tafel in Kahla wieder öffnen, so Jungnickel.