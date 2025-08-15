Lebensmittel: Wurstproduktion in Thüringen rückläufig

Erfurt (dpa/th) - Bockwurst, Leberkäse und Bierschinken sind die in Thüringens Fleischwarenbetrieben am häufigsten hergestellten Würste. Von etwa 59.000 Tonnen im vergangenen Jahr produzierten Wursterzeugnissen entfielen 80 Prozent oder 47.000 Tonnen auf diese Brühwurstsorten, wie das Statistische Landesamt mit Blick auf den Internationalen Tag der Bratwurst am 16. August ausgewertet hat. Außerdem gingen rund 5.400 Tonnen Rohwürste wie Salami, knapp 4.000 Tonnen Kochwurst wie Blut- und Sülzwurst und rund 2.700 Tonnen Leberwurst aus Thüringer Fleischereien in den Handel.