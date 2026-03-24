Lebensmittel Wie Winzer im Osten auf den Alkoholfrei-Trend reagieren

Radebeul/Freyburg - Im Keller des sächsischen Staatsweinguts Schloss Wackerbarth reifen unzählige Einzelstücke, die Jürgen Aumüllers Aufmerksamkeit brauchen. Zu den Aufgaben des Kellermeisters gehört es, die Sektproduktion nach klassischer Flaschengärung zu überwachen. Immer wieder müssen die kopfüber lagernden Flaschen "abgerüttelt" werden, so der Kellermeister, um die Gärhefe Schritt für Schritt behutsam in den Kopf der Flasche zu bewegen. Nicht nur in Frankreichs Champagne, sondern auch im Elbtal wird seit nunmehr 190 Jahren der Schaumwein nach dieser "méthode champenoise" hergestellt. Die Gärung verläuft in Nuancen immer ein wenig anders. "Jede Flasche für sich ist ein Unikat", sagt Aumüller.