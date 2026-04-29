Lebensmittel: Was bringt eine Zuckerabgabe? So reagieren Rewe und Edeka

Rewe-Chef: "Genau anschauen, was es bringt"

Zurückhaltend äußerte sich der Chef der Rewe-Gruppe, Lionel Souque: "Da muss man sich immer genau anschauen, was es bringt." In Großbritannien habe die Zuckersteuer mit Blick auf die Gesundheitswirkung offenbar keinen eindeutigen Erfolg. Souque zufolge ist der Handelskonzern auch selbst aktiv. "Wir reduzieren bei allen unseren Eigenmarken bereits Salz, Zucker und Zusatzstoffe – soweit das geschmacklich geht. Und wir setzen auf klare Informationen und Auswahl – statt auf neue Abgaben." Er sei der Meinung, "dass die Menschen selbst entscheiden sollen".