Lebensmittel Tierhaltungslogo soll auf Speisekarten kommen

Berlin - Aus den Supermärkten kennen es viele schon: Beim Kotelett zeigen Packungsetiketten mit dem Aufdruck "Haltungsform", wie das Schwein einst im Stall lebte. Nach langem Gezerre soll jetzt im nächsten Jahr auch eine staatliche Kennzeichnung dafür starten - und zwar nicht nur in den Kühltheken. Auch fürs Jägerschnitzel im Restaurant oder den Krustenbraten in der Kantine soll man einheitliche Informationen dazu bekommen. Die schwarz-rote Koalition will das schon geltende Gesetz zum Tierhaltungslogo dafür kräftig umkrempeln.