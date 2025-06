Preise für Dienstleistungen steigen erneut überdurchschnittlich

Hartnäckig hält sich dagegen die überdurchschnittlich hohe Teuerung bei Dienstleistungen. Hier lagen die Preise im Mai 3,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Besonders große Preissprünge gab es bei Beförderungsdienstleistungen (plus 11,4 Prozent) und Versicherungen (plus 9,4 Prozent). Dass der Preisauftrieb bei Dienstleistungen immer noch kräftiger ist als in anderen Ländern, erklären Volkswirte vor allem mit höherem Lohnwachstum hierzulande.