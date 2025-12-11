Der Handelsverband Deutschland (HDE) weist die Kritik als unbegründet zurück. "Da aktuell zu viel Ware auf dem Markt ist, sinkt der Preis", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Entwicklung zeige, dass der Wettbewerb funktioniere. Der Handel gebe sinkende Preise direkt an Verbraucher weiter. Eine Beschwerde beim Kartellamt sei aussichtslos, da sich die Händler an geltendes Recht hielten. Genth betonte, der Handel kaufe über Molkereien und habe daher wenig Einfluss auf die Einkommen der Landwirte. Die Vorwürfe seien Ausdruck der angespannten Lage vieler Milchbauern.