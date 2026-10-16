Maisach (dpa/lby) - Der Nudelhersteller Dinkelhof ruft wegen Salmonellen in einer Charge Spiralnudeln eines seiner Produkte zurück. Dabei geht es um "Dinkel Sombrelli mit Wildkräutern" in der 500-Gramm-Packung, wie das in Maisach im Kreis Fürstenfeldbruck ansässige Unternehmen mitteilte. In der betreffenden Charge sind demnach Salmonellen in den von einem externen Unternehmen gelieferten Wildkräutern festgestellt worden.
Lebensmittel Salmonellen in Kräuternudeln - Rückruf
dpa 16.10.2026 - 19:06 Uhr