Lebensmittel: Salmonellen in Kräuternudeln - Rückruf

Maisach (dpa/lby) - Der Nudelhersteller Dinkelhof ruft wegen Salmonellen in einer Charge Spiralnudeln eines seiner Produkte zurück. Dabei geht es um "Dinkel Sombrelli mit Wildkräutern" in der 500-Gramm-Packung, wie das in Maisach im Kreis Fürstenfeldbruck ansässige Unternehmen mitteilte. In der betreffenden Charge sind demnach Salmonellen in den von einem externen Unternehmen gelieferten Wildkräutern festgestellt worden.