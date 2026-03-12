 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Panorama

  4. Rückruf: Pestizid in Bockshornkleeblättern nachgewiesen

Lebensmittel Rückruf: Pestizid in Bockshornkleeblättern nachgewiesen

In mehreren Bundesländern werden Bockshornkleeblätter zurückgerufen. Grund ist ein Nachweis von Chlorpyrifos, das als gesundheitsschädlich gilt.

Lebensmittel: Rückruf: Pestizid in Bockshornkleeblättern nachgewiesen
1
Bockshornkleeblätter wurden zurückgerufen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Biebesheim - Die Global Foods Trading GmbH aus dem hessischen Biebesheim hat ihre Bockshornkleeblätter "MDH Peacook Kasoori Methi" wegen des Nachweises einer gesundheitsschädlichen Substanz zurückgerufen. Das nachgewiesene Pestizid Chlorpyrifos sei seit dem Jahr 2020 aufgrund von gesundheitlichen Bedenken in der EU nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen, teilte das Online-Portal "Lebensmittelwarnung.de" mit. Betroffen seien 100-Gramm-Packungen mit der Chargennummer LOT No. 314, 315, 316 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026. 

Nach der Werbung weiterlesen

Verkauft werde das Produkt in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.