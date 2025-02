Lebensmittel ohne Kühlung: Polizei stoppt Ekel-Transport auf A71

Bei einer Kontrolle auf der A71 am Dreieck Suhl hat die Polizei einen mit Lebensmitteln beladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Die Missstände waren schockierend. Den Beamten der „Kontrollgruppe für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr" fiel sofort auf, dass das Kühlaggregat des Fahrzeugs nicht in Betrieb war. Ein Blick in den Kühlraum offenbarte zudem, dass sich unverpackte Lebensmittel auf dem verschmutzten Ladeboden des Transporters befanden. Auch eine Kühltruhe war nicht eingeschaltet. Für die darin enthaltenen Lebensmittel wurde daher die vorgeschriebene Kühltemperatur deutlich überschritten, so die Autobahnpolizei.