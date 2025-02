Branche trifft sich auf weltgrößter Naturkostmesse

Der BÖLW ist der Spitzenverband für die deutschen Erzeugerbetriebe, verarbeitenden Unternehmen und den Handel von Bio-Lebensmitteln. Genaue Zahlen zum deutschen Biomarkt will dieser am Dienstag auf der weltgrößten Naturkostmesse Biofach (11.-14. Februar) in Nürnberg vorstellen. Parallel dazu wird die Naturkosmetikmesse Vivaness veranstaltet.