BSE-Krise in Europa

In den 1980er- und 1990er-Jahren kommt es zunächst in Großbritannien, dann auch in anderen Staaten zu einer BSE-Epidemie. BSE, umgangssprachlich auch als Rinderwahnsinn bezeichnet, ist die Abkürzung für Bovine spongiforme Enzephalopathie. Bei der Krankheit bildet sich die Gehirnsubstanz der Rinder zurück. Der Verzehr von mit BSE verseuchtem Fleisch kann beim Menschen die tödlich verlaufende Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) auslösen.