Lebensmittel: Foodwatch fordert Nutri-Score-Pflicht

Nutri-Score fast allen bekannt

Laut einer Umfrage im Auftrag von Foodwatch ist das Logo inzwischen breit bekannt: Beim Einkauf sehr häufig oder häufig gesehen haben es nach eigenen Angaben 78 Prozent - weitere 14 Prozent manchmal. Dass sie Nutri-Score für ihre Einkaufsentscheidung nutzen, gaben nur 31 Prozent an - 10 Prozent tun es demnach sehr häufig und 21 Prozent häufig. Foodwatch erklärte, dies sei kein Wunder, da der Nutri-Score nur auf wenigen Produkten zu finden sei, sodass Vergleiche kaum möglich seien. Für die Verbraucherstudie befragt wurden 1.103 Menschen ab 16 Jahren im August von der Agentur Zühlsdorf und Partner.