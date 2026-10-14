Lebensmittel-Einzelhandel: Kartellamt erlaubt Rewe Übernahme von 38 Tegut-Märkten

Bonn - Das Bundeskartellamt hat die Übernahme von 38 Tegut-Supermärkten durch den Handelsriesen Rewe freigegeben. Das sind zwei weniger als von Rewe beabsichtigt. Wie die Wettbewerbshüter mitteilte, hat sich Rewe verpflichtet, besagte zwei Standorte in einem Zeitraum von vier Jahren nicht zu erwerben. "Damit verhindern wir, dass sich die Wettbewerbsbedingungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher in den betroffenen Regionen erheblich verschlechtern", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Die zwei Standorten, auf die Rewe vorerst verzichtet, liegen in den hessischen Städten Marburg und Schlüchtern.