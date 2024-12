In Nordrhein-Westfalen werde man mit einem "kurzfristigen Sonderprogramm" Proben von Dubai-Schokolade aus Drittländern und in der EU hergestellte Produkte nehmen und untersuchen lassen, teilte das Verbraucherschutzministerium in Düsseldorf mit. "Erste Untersuchungen von Dubai-Schokoladen, welche in Nordrhein-Westfalen hergestellt wurden, weisen keine Mängel auf", betonte ein Ministeriumssprecher. Dubai-Schokoladen aus Drittländern wiesen hingegen Kennzeichnungsmängel auf.