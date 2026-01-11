Lebensmittel Bauern mit gedrückten Erwartungen für 2026

Bei der Option, auf Ökolandbau umzusteigen, bleiben viele zurückhaltend, wie Rukwied deutlich machte - obwohl der deutsche Biomarkt 2025 kräftig zugelegt hat. "Es gibt generell einen Anteil von etwa zehn Prozent umstellungswilligen Landwirten. Viele stellen aber im Moment nicht um, weil sie im besten Fall erwarten, dass es dann finanziell gleich bleibt", erläuterte der Bauernpräsident. Am Ende müsse es sich rechnen. "Die Aussichten dafür sind im Moment aber oft einfach nicht gegeben." Damit Biolandwirtschaft tragfähig sei, brauche es staatliche Fördermaßnahmen, weil Bio einfach in der Produktion teurer sei.