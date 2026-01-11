Lebensmittel Bauern mit gedrückten Erwartungen für 2026

Berlin - Diesmal gibt es zur Grünen Woche keine Krise und keinen großen Krach - nach einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche vor einem Jahr und Bauernprotesten gegen das Aus für Agrardiesel-Vergünstigungen 2024. Die haben die Landwirte zwar gerade zurückbekommen. Zum traditionellen Jahresauftakt bei der Ernährungsmesse in Berlin drücken aber Preiseinbrüche bei vielen Produkten und andere Belastungen auf die Geschäftsaussichten. Die Branche appelliert deswegen auch an die Kunden in den Supermärkten.