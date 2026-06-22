Schmalkalden - Wegen eines falschen Rückseitenetiketts wird vor dem Verzehr von bei Rewe verkauften Bierschinken gewarnt. Liege der Verdacht einer Allergie vor, sollte das Produkt nicht verzehrt und ärztlicher Rat eingeholt werden, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Betroffen seien die 100 Gramm Packungen von Bierschinken Rewe Regional des Herstellers Thüringer Landstolz Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 26.06.2026 und die Chargennummer 20260609.