 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Allergiegefahr: Falsches Etikett auf Rewe-Bierschinken

Lebensmittel Allergiegefahr: Falsches Etikett auf Rewe-Bierschinken

Bierschinken bei Rewe kann Allergiker unbemerkt treffen – wegen eines Etikettenfehlers. Welche Charge betroffen ist und warum der Verzehr riskant sein kann.

Lebensmittel: Allergiegefahr: Falsches Etikett auf Rewe-Bierschinken
1
Von dem Verzehr von Bierschinken Rewe Regional 100 Gramm wird dringend abgeraten. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Schmalkalden - Wegen eines falschen Rückseitenetiketts wird vor dem Verzehr von bei Rewe verkauften Bierschinken gewarnt. Liege der Verdacht einer Allergie vor, sollte das Produkt nicht verzehrt und ärztlicher Rat eingeholt werden, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Betroffen seien die 100 Gramm Packungen von Bierschinken Rewe Regional des Herstellers Thüringer Landstolz Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 26.06.2026 und die Chargennummer 20260609.

Nach der Werbung weiterlesen

Auf dem Produkt Bierschinken 100 g wurde den Angaben nach ein falsches Rückseitenetikett (Römerbraten statt Bierschinken) angebracht. Der Bierschinken enthalte die Zutat Senf, die in der Zutatenliste des Römerbratens fehle. Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe können Allergien auslösen. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes werde daher dringend abgeraten. Allergien sind Überreaktionen des Immunsystems auf an sich ungefährliche Substanzen.