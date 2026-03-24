Lebensmittel: Alkoholfrei-Trend bleibt für Winzer im Osten eher Nische

Radebeul/Freyburg - Alkoholfreie Weine bleiben für ostdeutsche Winzer trotz wachsenden Markts eine Nische. Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien in Freyburg wollen dank entsprechender Angebote weiter zulegen. Die ostdeutsche Sektmarke "Rotkäppchen" gibt es nach Unternehmensangaben bereits seit 2008 auch alkoholfrei. "Alkoholfrei ist für uns ein zentraler Hebel für weiteres Wachstum", sagte Geschäftsführerin Silvia Wiesner der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen sei heute Marktführer bei den alkoholfreien Schaumweinen. Zum Anteil der Sorten am Gesamtumsatz äußerte sich das Unternehmen nicht.