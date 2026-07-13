Lebensmittel: Aldi Süd befürwortet Zuckersteuer auf Softdrinks

Mülheim/Ruhr - Der Discounter Aldi Süd befürwortet die in der Ernährungsbranche breit abgelehnte Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke wie Colas und Limonaden. Man halte dies mit weiteren wirksamen Maßnahmen wie der Ernährungsbildung für einen wichtigen Baustein der Prävention, heißt es in einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ziel soll es sein, den Zuckerkonsum und das Süßempfinden in der Bevölkerung schrittweise zu senken – für ein besseres Leben ohne Verzicht auf Genuss". Zunächst hatte die "Lebensmittel Zeitung" darüber berichtet.