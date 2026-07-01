Seit 30 Jahren ehrt die Handwerkskammer Südthüringen ihre Jubilare – so konnten in dieser Zeit bereits an 1383 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister im Kammerbezirk Südthüringen der Goldene Meisterbrief überreicht werden, und das in 20 verschiedenen Handwerksberufen. In diesem Jahr konnte 18 mal der Goldene und 8 mal der Diamantene Meisterbrief überreicht werden. Ein verdienter Südthüringer Handwerker kann sogar auf 65 Jahre seit Erwerb des Meisterbriefes zurückblicken.