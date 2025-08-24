„Mittendrin, statt nur dabei!“ ist das Motto des Lebenshilfevereins Ilm-Kreis. Selbiges war auf den blauen T-Shirts der Vereinsfreunde zu lesen, die frühmorgens am Sonnabend mittendrin im zu erwartenden Festtrubel zu Werke gingen. Sie hatten quasi in letzter Minute noch alle Hände voll zu tun und gaben dem Wetzlarer Platz mit dem Festzelt und dem Hof der Alten Försterei den letzten dekorativen Schliff.