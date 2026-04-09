Den 19. Tag der Idee feierte die Lebenshilfe Südthüringen vorletzten Freitag. Dieser ist seit dem Jahr 2007 ein fester Bestandteil ihrer Organisation und eine bewährte Aktion, um Ideen freien Raum zu geben. Unter der Leitung von Christiane Eck-Meißner von der Lebenshilfewerk gGmbH trifft sich das Ideenteam, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Abteilungen, regelmäßig über das Jahr verteilt. Sie sammeln die innovativen Vorschläge und setzen sie um.