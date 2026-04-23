Die Lebenshilfe Südthüringen informiert über die Geschäftsaufgabe des CAP-Cafés und des Spätmarkts Meiningen. Die beiden Einrichtungen, die zur Lebenshilfewerk Service- und Handelsgesellschaft mbH gehören, werden am Freitag, 24. April, letztmals geöffnet haben. Mit dieser Schließung wird die Lebenshilfewerk Service- und Handelsgesellschaft mbH ihre Geschäfte einstellen. Bis einschließlich Freitag findet ein stark rabattierter Abverkauf aller Waren – außer Tabakwaren und Speisen aus Eigenproduktion – statt.