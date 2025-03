Rotary International wurde am 23. Februar 120 Jahre alt. Aus diesem Anlass besuchte der Rotaryclub Ilmenau die Werkstätten des Lebenshilfewerks Ilmenau/Rudolstadt. Seit 20 Jahren unterstützen die Rotarier dort das Projekt „Nordic Walking und Bewegung“. Es sei imponierend, mit wie viel Engagement und Ideenreichtum die Mitarbeiter des Lebenshilfewerks dafür sorgen, dass für die Menschen mit Beeinträchtigung in den Werkstätten die Symbiose aus Arbeit, Bildung, Förderung und Gemeinschaftsleben gelingt. Dazu gehöre auch Bewegung, teilt Matthias Prediger im Namen der Rotarier mit. Demnach kamen die Rotarier nicht mit leeren Händen. Sie brachten eine Tischtennisplatte, Schläger und Bälle mit. Tischtennis gehört zum Bewegungsangebot in den Werkstätten. Es trainiert die Motorik, schult das soziale Miteinander und macht vor allem Spaß. Davon konnten sich alle bei ein paar Runden „Chinesisch“ überzeugen. Beim Rundgang waren die Rotarier beeindruckt von den vielfältigen Arbeitsaufgaben. Sogar neue Produkte werden gemeinsam mit Firmen in den Werkstätten entwickelt und produziert.