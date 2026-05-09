Die Petition 195716 fordert vom Deutschen Bundestag, keine gesetzlichen Änderungen vorzunehmen, die zu Kürzungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung führen. Eingereicht wurde sie von der Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe, Ulla Schmidt. Sie war von 2001 bis 2009 Bundesgesundheitsministerin. Die Petition soll dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung weiterhin die benötigte Unterstützung erhalten. Mitglieder und Mitarbeiter der Lebenshilfe Südthüringen machten am Dienstag auf dem Markt und nahe der Volkshochschule in Meiningen zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen auf dieses Anliegen aufmerksam.