Oberailsfeld (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Oberfranken sind drei Menschen schwer verletzt worden. Einer davon schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor habe ein Transporterfahrer ein Stoppschild nicht beachtet und sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Der Transporter überschlug sich und landete neben der Straße bei Oberailsfeld (Landkreis Bayreuth). Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, einer von ihnen brachte den lebensgefährlich verletzten Beifahrer aus dem Transporter in ein Krankenhaus.