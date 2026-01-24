Taipeh - Der geplante Aufstieg von US-Freeclimber Alex Honnold auf den mehr als 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipeh 101 ist um einen Tag auf Sonntag (09.00 Uhr Ortszeit, 02.00 MEZ) verschoben worden. Das teilte der Streaming-Dienst Netflix mit, der die Aktion live übertragen will. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen wegen schlechter Wetterbedingungen getroffen worden. Am Samstagmorgen (Ortszeit) hatte es in der taiwanischen Hauptstadt leicht geregnet.
Lebensgefahr inklusive Taipeh 101: Waghalsiger Wolkenkratzer-Aufstieg verschoben
dpa 24.01.2026 - 02:44 Uhr