Lebensgefahr im Rhein Drei vermisste Schwimmer - darum ist der Rhein so gefährlich

Ebenfalls erst am Samstag ging im rheinland-pfälzischen Altrip nahe dem Rhein ein Schwimmer in einem Weiher laut Zeugenaussagen unter. "Unverzüglich eingeleitete Suchmaßnahmen jeglicher Art führten bisher nicht zum Auffinden der Person", teilte die Polizei in Schifferstadt mit. Nähere Angaben zu dem Vermissten machte sie zunächst nicht.

DLRG: Nur an bewachten Badestellen schwimmen

Schon der Sprung ins vermeintlich kühlende Nass kann bei hohen Temperaturen gefährlich sein, denn der Temperaturunterschied kann gerade bei einem fließenden Gewässer wie dem Rhein enorm sein. Wer ohne Abkühlung ins kalte Wasser springt, riskiert daher einen Kreislaufschock, warnte die DLRG zum Start der Badesaison. Auch Alkohol könne ein Risikofaktor sein.

Generell rät die Organisation dazu, in Freibädern oder an Badeseen nur an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen. Eltern müssten besonders auf ihre Kinder achten.

"Dann wird's eng"

An der Unglücksstelle im Rhein bei Biblis herrscht am Sonntagmittag bei schönstem Wetter wieder reger Badebetrieb. Auch der 69-jährige Kurt Schmitt ist dort mit seinem Hund unterwegs. Er selbst gehe nach eigenen Angaben regelmäßig im Rhein schwimmen, kenne aber die Gefahren. "Also wenn sie mal rauskommen in den Sog, dann wird's eng", erzählte er einem dpa-Reporter.

Noch vor 30, 40 Jahren habe er auf die andere Rheinseite schwimmen können, da habe es noch nicht so viel Schifffahrt wie heutzutage gegeben. "Aber heute überlebt man das nicht. Unmöglich. Und da draußen ist wirklich so eine Strömung, das kann sich keiner vorstellen", sagte er.