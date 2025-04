Lebensgefährlich verletzt: Mann stürzt auf Feld und wird von Sämaschine überrollt

Eching (dpa/lby) - Bei Arbeiten auf einem Feld in Niederbayern ist ein Mann von einer Sämaschine überrollt worden. Der Mann habe bei Eching (Landkreis Landshut) auf einen fahrenden Traktor steigen wollen, als er gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von der angehängten Sämaschine erfasst und überrollt worden. Der Mann schwebte nach dem Unfall demnach in Lebensgefahr und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.