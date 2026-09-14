Lebensgefährlich verletzt: 21-Jähriger überschlägt sich mit Auto - illegales Rennen?

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist in Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen eine Verkehrsinsel gefahren und hat sich anschließendem mit dem Wagen mehrfach überschlagen. Er wurde den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe er am Sonntagabend die Kontrolle verloren, als er mit erhöhter Geschwindigkeit eine Straße Richtung Niederklein fuhr, so die Polizei.