Lebenserwartung Wie sehr bestimmen unsere Gene, wie lange wir leben?

Heißt das nun also, man kann doch jeden Abend Chips essen, den Sport weglassen und auf die eigenen Gene hoffen? Nein, betont Getzmann. "Ob ich mit 80 noch fit bin, habe ich zu einem großen Teil selbst in der Hand." Ziel sei es, resilientes Altern zu fördern und die Phase des Siechtums sehr kurz zu halten – und hierfür seien vor allem eine gesunde Lebensweise und Umweltfaktoren verantwortlich. Auch Hoffmann hält fest: "Die Ergebnisse dieser Arbeit werden mich definitiv nicht dazu bringen, wieder zu rauchen."